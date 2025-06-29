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Экономика

Маркировка продукции в КР увеличила дополнительные поступления до $68 миллионов

Объем дополнительных бюджетных поступлений от реализации маркированной продукции в Кыргызстане составил $68 миллионов. Об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев по итогам рассмотрения вопроса о развитии системы маркировки товаров средствами идентификации на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

Маркировка товаров в ЕАЭС доказала свою эффективность, добавил он.

«Начиная с 2019 года в Евразийском экономическом союзе в общей сложности промаркировано около 274 миллиардов единиц товаров. Доказанными эффектами являются «обеление» рынка, снижение уровня контрафактной продукции, повышение количества легальных компаний, рост рентабельности добросовестных производителей и повышение уровня пополнения бюджета», — сказал Андрей Слепнев.

Эффект маркировки подтвержден данными стран ЕАЭС. Например, в Армении увеличение количества легальных производителей и импортеров товаров составило 7 процентов. В Казахстане оборот контрафактной табачной продукции снизился на $24,7 миллиона.

«Бюджеты государств-членов также существенно выиграли от введения маркировки. Увеличение поступлений налогов и пошлин прослеживается по всем странам и напрямую зависит от количества категорий товаров, в отношении которых введена маркировка в государстве», — заявил министр по торговле ЕЭК.

Например, в России, где маркируется максимальное количество категорий товаров, объем дополнительных бюджетных поступлений от реализации маркированной продукции составил $15 миллиардов, в Кыргызстане — $68 миллионов, в Беларуси — $4,64 миллиона.

Следующим шагом станет дальнейшее улучшение системы маркировки, нацеленное на более эффективное противодействие нелегальной продукции. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334604/
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