Грузоперевозки автомобилями в Россию из Кыргызстана сократились на 56 процентов

В первом квартале 2026 года в Кыргызстане зафиксировали резкий дисбаланс в сфере международных автомобильных грузоперевозок. Согласно данным международной «Логистической платформы ATI.SU», спрос на ввоз товаров в страну активно увеличивается, в то время как экспортные показатели демонстрируют существенное снижение.

Главные показатели импорта

Количество заявок на доставку грузов в КР выросло на 24 процента в годовом выражении. По сравнению с четвертым кварталом 2025-го рост составил 44 процента.

Основной приток обеспечили Россия (+23 процента), Беларусь (+34 процента) и Казахстан (+10 процентов). Около трети импорта по-прежнему поступает из Китая.

Цены на импортные перевозки поднялись примерно на 7 процентов.

Ситуация с экспортом

Спрос на вывоз товаров автомобильным транспортом сократился на 52 процента за год. Относительно конца прошлого года падение достигло 34 процентов.

Наибольшее снижение зафиксировали на маршрутах в Россию — количество заявок уменьшилось на 56 процентов.

Тарифы на экспортные перевозки снизились на 8 процентов.

«Динамика спроса коррелирует с внешней торговлей. На показателях сказываются ужесточение контроля ввозимых в РФ товаров и сокращение параллельного импорта. При этом часть экспорта уходит в «прямые» договоры, минуя платформы, в то время как каботажные рейсы внутри ЕАЭС активнее отображаются в статистике», — пояснил директор представительства ATI.SU в Кыргызстане Эмирлан Бейилбаев.