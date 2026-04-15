Грузоперевозки автомобилями в Россию из Кыргызстана сократились на 56 процентов

В первом квартале 2026 года в Кыргызстане зафиксировали резкий дисбаланс в сфере международных автомобильных грузоперевозок. Согласно данным международной «Логистической платформы ATI.SU», спрос на ввоз товаров в страну активно увеличивается, в то время как экспортные показатели демонстрируют существенное снижение.

Главные показатели импорта

Количество заявок на доставку грузов в КР выросло на 24 процента в годовом выражении. По сравнению с четвертым кварталом 2025-го рост составил 44 процента.

Основной приток обеспечили Россия (+23 процента), Беларусь (+34 процента) и Казахстан (+10 процентов). Около трети импорта по-прежнему поступает из Китая.

Цены на импортные перевозки поднялись примерно на 7 процентов.

Ситуация с экспортом

Спрос на вывоз товаров автомобильным транспортом сократился на 52 процента за год. Относительно конца прошлого года падение достигло 34 процентов.

Наибольшее снижение зафиксировали на маршрутах в Россию — количество заявок уменьшилось на 56 процентов.

Тарифы на экспортные перевозки снизились на 8 процентов.

«Динамика спроса коррелирует с внешней торговлей. На показателях сказываются ужесточение контроля ввозимых в РФ товаров и сокращение параллельного импорта. При этом часть экспорта уходит в «прямые» договоры, минуя платформы, в то время как каботажные рейсы внутри ЕАЭС активнее отображаются в статистике», — пояснил директор представительства ATI.SU в Кыргызстане Эмирлан Бейилбаев.
Материалы по теме
Депутат обеспокоен правами кыргызских грузоперевозчиков, работающих с КНР
Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь
В Кыргызстане вынесли на обсуждение правила перевозки опасных грузов
Кыргызстан внедрил электронную систему разрешений для грузоперевозок с Китаем
В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Увеличить грузооборот железных дорог до 15 миллионов тонн в год намерена КР
В Суусамыре сгорел грузовой автомобиль, два человека погибли
Кабмин ввел скидки до 20 процентов и ночной нулевой тариф для грузовой авиации
Кыргызстан продолжает сохранять лидерство по росту грузоперевозок в ЕАЭС
В Кыргызстане объем грузоперевозок увеличился на 11,8 процента
Популярные новости
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курсы на&nbsp;13&nbsp;апреля Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Российский рубль дорожает, приближаясь к&nbsp;максимуму года. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о&nbsp;замене &laquo;Дордоя&raquo; современным моллом Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом
В&nbsp;Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан В Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан
Бизнес
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
