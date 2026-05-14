Как будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в ГНС

Как в Кыргызстане будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в Налоговой службе.

Отмечено, что продолжается кампания по принудительной дерегистрации и ликвидации бездействующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Уточнены критерии, на основании которых субъекты включены в перечень на принудительное прекращение деятельности.

ГНС подготовила и представила обновленный список налогоплательщиков, которые не ведут фактическую деятельность. Согласно законодательству, территориальные налоговые органы получают право начать процедуру аннулирования регистрации через 30 календарных дней после официального опубликования документа. Мера направлена на актуализацию государственного реестра и исключение из него номинальных бизнес-структур.

В течение одного месяца кредиторы и другие заинтересованные лица могут обратиться в Налоговую службу с требованием приостановить ликвидацию.

Напомним, общее количество включенных в список компаний и ИП составило 21 тысячу 584 налогоплательщика.
