В маркировке продуктов могут появиться новые требования по сахару и аллергенам

В Кыргызстане обсуждают изменения в техрегламент Таможенного союза по маркировке пищевой продукции, которые могут обязать производителей подробнее указывать состав, содержание сахара и аллергенов.

По данным пресс-службы Министерства экономики и коммерции КР, совещание с участием бизнес-сообщества прошло 15 апреля. Речь шла о проекте изменений № 4 в техрегламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

Среди ключевых нововведений — уточнение требований к указанию состава продукции. В частности, предлагается разрешить использование обобщенных наименований растительных масел и жиров, но с обязательным раскрытием их состава в перечне ингредиентов.

Отдельное внимание уделено аллергенам: планируется обновить их перечень и ужесточить требования к отображению этой информации на упаковке.

Также предлагается ввести регулирование надписей о содержании или отсутствии глютена и расширить требования к указанию пищевой ценности. Производители смогут указывать долю от суточной нормы потребления, а также будут унифицированы форматы представления данных — на 100 граммов или на порцию.

Еще одно важное изменение касается сахара. В ходе обсуждения рассмотрены предложения Минздрава КР по уточнению порядка указания сахаров, включая добавленные.

Кроме того, планируется ввести требования к маркировке продукции, обработанной ионизирующим излучением, с обязательным нанесением специального знака.

По итогам обсуждений проект изменений будет дорабатываться с учетом предложений госорганов и бизнеса.