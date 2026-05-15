Товарооборот ЕАЭС со странами Глобального Запада упал до 18 процентов

На западные страны сегодня приходится лишь 18 процентов товарооборота с ЕАЭС, тогда как в 2022 году почти половина торговли происходила с Глобальным Западом. Об этом на пресс-конференции в Евразийской экономической комиссии сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, мы видим, что с 2022 года баланс наших партнеров существенно изменился.

«Если в 2022 году почти половина торгового оборота ЕАЭС была со странами так называемого Глобального Запада, то сегодня их доля упала до 18 процентов. При этом товарооборот со странами Глобального Юга вырос: теперь на них приходится почти 75 процентов торговых потоков против 40 процентов в 2022 году», — добавил он.

Андрей Слепнев также отметил, что в настоящее время на фоне торговых войн и геополитических рисков мировые экономики диверсифицируют поставки и искусственный интеллект помогает им в этом.

«Управление потоками, управление логистикой и вопросы взаимодействия с различными государственными органами — это как раз задачка для искусственного интеллекта, которую он умеет решать хорошо», — подчеркнул представитель ЕЭК.