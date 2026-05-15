12:24
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Экономика

Товарооборот ЕАЭС со странами Глобального Запада упал до 18 процентов

На западные страны сегодня приходится лишь 18 процентов товарооборота с ЕАЭС, тогда как в 2022 году почти половина торговли происходила с Глобальным Западом. Об этом на пресс-конференции в Евразийской экономической комиссии сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, мы видим, что с 2022 года баланс наших партнеров существенно изменился.

«Если в 2022 году почти половина торгового оборота ЕАЭС была со странами так называемого Глобального Запада, то сегодня их доля упала до 18 процентов. При этом товарооборот со странами Глобального Юга вырос: теперь на них приходится почти 75 процентов торговых потоков против 40 процентов в 2022 году», — добавил он.

Андрей Слепнев также отметил, что в настоящее время на фоне торговых войн и геополитических рисков мировые экономики диверсифицируют поставки и искусственный интеллект помогает им в этом.

«Управление потоками, управление логистикой и вопросы взаимодействия с различными государственными органами — это как раз задачка для искусственного интеллекта, которую он умеет решать хорошо», — подчеркнул представитель ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373934/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
ОАЭ предоставили КР тарифные преференции по 444 экспортным товарным субпозициям
В кадровый резерв без конкурса. Экс-чиновникам и сотрудникам ЕАЭС откроют вход
В России увеличили срок временного пребывания водителей-международников
ЕАЭС одобрил энергорынок и новые правила маркировки товаров
Таможня России стала начислять повышенные пошлины на товары из ЕАЭС
Ответственное развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС обсудил Межправсовет
Меры по антидемпинговым пошлинам на диоксид титана и фольгу утвердили в КР
В ЕАЭС упростят выдачу спецдокументов для проезда крупногабаритного транспорта
Товарооборот продукции АПК между РФ и КР в 2025 году вырос на четверть
Евразийский экономический союз либерализует торговлю с ОАЭ
Популярные новости
Рубль подорожал, доллар и&nbsp;евро снизились: курс валют на&nbsp;11&nbsp;мая Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
Рубль взлетел до&nbsp;годового максимума: курс валют Нацбанка и&nbsp;обменных бюро Рубль взлетел до годового максимума: курс валют Нацбанка и обменных бюро
Юань и&nbsp;рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на&nbsp;14&nbsp;мая Юань и рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на 14 мая
Компания из&nbsp;Кыргызстана планирует добывать золото в&nbsp;Афганистане Компания из Кыргызстана планирует добывать золото в Афганистане
Бизнес
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
15 мая, пятница
12:03
Сотрудники МП «Тазалык» вышли на митинг из-за снижения зарплат Сотрудники МП «Тазалык» вышли на митинг из-за снижения...
12:00
Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
11:53
На строительство и ремонт соцобъектов в Кыргызстане выделено 7 миллиардов сомов
11:50
В ЖК намерены признать киберспорт национальным видом спорта в Кыргызстане
11:42
На второй год не оставят. Что будет, если не сдал экзамен по кыргызскому в школе