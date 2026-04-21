Airbus приступил к наземным испытаниям нового грузового самолета A350F

Airbus приступил к наземным испытаниям своего нового грузового самолета A350F с рекордной дальностью. Это первый полностью новый грузовой борт корпорации за последние 20 лет и прямой конкурент Boeing 777F.

В пресс-релизе компании указано, что A350F создан на базе пассажирского A350-1000, он имеет усиленный фюзеляж, перепроектированный грузовой пол и новую большую боковую дверь. Максимальная полезная нагрузка — 111 тонн, дальность полета с полной загрузкой — до 8 тысяч 700 километров.

Отмечается, что его главное преимущество — топливная эффективность. A350F расходует на 20–25 процентов меньше топлива, чем Boeing 777F, и на 40 процентов меньше, чем предыдущая модель A330-200F. Подчеркивается, что это также снижает углеродный след.

Первый полет запланирован на вторую половину 2026 года, а поставки заказчикам — на 2027–2028 годы. Крупнейшим заказчиком стала американская Atlas Air.
