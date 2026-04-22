Европейская компания будет обучать водителей из Кыргызстана для работы в ЕС

В Кыргызстане запустят обучение по получению сертификата код 95, необходимого для международных грузоперевозок в странах Европейского союза. Программу реализует европейская компания, которая также займется трудоустройством водителей за рубежом.

Читайте по теме Код 95 и международные права: что нужно водителям в КР для работы за границей

Как сообщил у себя в социальных сетях управделами президента Каныбек Туманбаев, обучение смогут пройти водители с категориями C и E. Курс займет от одной до трех недель и позволит получить квалификацию без выезда в страны ЕС.

По его словам, ранее оформление необходимых документов и обучение за рубежом обходились водителям до 3 тысяч евро с учетом услуг посредников.





Напомним, для работы в сфере международных грузоперевозок водителям из КР необходимо иметь международное водительское удостоверение и специальный код 95. Об этом ранее сообщил директор Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава Тынычбек Саидов.