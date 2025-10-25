14:12
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Экономика

Ввоз товаров из Кыргызстана без маркировки ЕАЭС временно разрешил Путин

Ввоз товаров из Кыргызстана и Казахстана без маркировки ЕАЭС временно разрешил президент России. Разрешение для двух стран будет действовать до 10 декабря. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным.

Отмечается, что ввоз автотранспортом через российско-казахскую границу товаров из РК и КР, на которые не нанесена маркировка, подтверждающая их происхождение из Евразийского экономического союза, будет разрешен до 10 декабря этого года.

Читайте по теме
Маркировка продукции в КР увеличила дополнительные поступления до $68 миллионов

«Разрешить до 10 декабря 2025-го ввоз в Российскую Федерацию ...автомобильным транспортом товаров из Республики Казахстан и Киргизской Республики, получателями которых являются российские юридические лица, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров ЕАЭС, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренных требованиями права ЕАЭС и (или) законодательства РФ», — говорится в документе.

При соблюдении отдельных условий ввоз таких товаров «не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и (или) нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства России».

В числе таких условий называется обязанность российских получателей обеспечить перевозку и временное хранение товаров, а также направить в Минпромторг уведомление и нанести маркировку на такой импорт. До 27 декабря ввезенные таким образом товары будут нуждаться также в таможенной декларации по существующим общим правилам.

Напомним, ЕАЭС тестировал пилотный проект по маркировке товаров, позволяющий всем государствам без дополнительных процедур отслеживать движение такой продукции по территории союза, ее происхождение и особенности. В конце сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о готовности системы к полномасштабному запуску в пределах ЕАЭС, который и утвержден в Минске главами кабминов стран объединения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348510/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Для борьбы с коррупцией на КПП и при учете товара из ЕАЭС создана рабочая группа
В КР объем оборота торговли и ремонта автомобилей вырос до 1,2 миллиарда сомов
Повышение эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС обсудил кабмин
Обязательная маркировка упакованной воды вводится с 2026 года: решение кабмина
Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин
Обязательная маркировка. Глава ГНС проверил завод «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»
Срок введения обязательной маркировки минеральной и газированной воды перенесли
В Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и газированной воды
Маркировка продукции в КР увеличила дополнительные поступления до $68 миллионов
Борьба с контрафактом. В КР промаркировано более 853 тысяч тонн топлива
Популярные новости
Рубль активно дешевеет, упали в&nbsp;цене евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;октября Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
На&nbsp;территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр
Рубль, евро и&nbsp;тенге подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;октября Рубль, евро и тенге подешевели к сому. Курс валют на 23 октября
Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до&nbsp;1&nbsp;тысячи 440 мегаватт Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до 1 тысячи 440 мегаватт
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
25 октября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 25 октября. Что заметно подорожало за неделю Продуктовая корзина Бишкека на 25 октября. Что заметно...
13:44
О традициях изготовления шырдака расскажут в Музее изобразительных искусств
13:21
Ввоз товаров из Кыргызстана без маркировки ЕАЭС временно разрешил Путин
13:02
Япония окажет поддержку больницам Иссык-Кульской и Ошской областей
12:36
В Балыкчи сотрудники милиции спасли тонущую в озере Иссык-Куль женщину