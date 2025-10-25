Ввоз товаров из Кыргызстана без маркировки ЕАЭС временно разрешил Путин

Ввоз товаров из Кыргызстана и Казахстана без маркировки ЕАЭС временно разрешил президент России. Разрешение для двух стран будет действовать до 10 декабря. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным.

Отмечается, что ввоз автотранспортом через российско-казахскую границу товаров из РК и КР, на которые не нанесена маркировка, подтверждающая их происхождение из Евразийского экономического союза, будет разрешен до 10 декабря этого года.

«Разрешить до 10 декабря 2025-го ввоз в Российскую Федерацию ...автомобильным транспортом товаров из Республики Казахстан и Киргизской Республики, получателями которых являются российские юридические лица, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров ЕАЭС, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренных требованиями права ЕАЭС и (или) законодательства РФ», — говорится в документе.

При соблюдении отдельных условий ввоз таких товаров «не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и (или) нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства России».

В числе таких условий называется обязанность российских получателей обеспечить перевозку и временное хранение товаров, а также направить в Минпромторг уведомление и нанести маркировку на такой импорт. До 27 декабря ввезенные таким образом товары будут нуждаться также в таможенной декларации по существующим общим правилам.

Напомним, ЕАЭС тестировал пилотный проект по маркировке товаров, позволяющий всем государствам без дополнительных процедур отслеживать движение такой продукции по территории союза, ее происхождение и особенности. В конце сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о готовности системы к полномасштабному запуску в пределах ЕАЭС, который и утвержден в Минске главами кабминов стран объединения.