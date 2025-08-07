10:05
Экономика

Торговая война. Дополнительные пошлины для Индии ввел Трамп, как и грозил ранее

Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки нефти из России, сообщил Белый дом.

Указ называется «Противодействие угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Российской Федерации». Ставка будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания документа.

Таким образом, общий размер пошлин для Нью-Дели составит 50 процентов.

1 августа США объявили о введении 25-процентных пошлин на импорт из Индии, затем американский лидер пригрозил «существенно» повысить тарифы за перепродажу нефти из России. Он объяснил пошлины тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ».

30 июля Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии. По его словам, хотя Индия и является «другом» Америки, торговля между государствами была «сравнительно» неактивной из-за «слишком высоких» индийских пошлин, «и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».

Глава Белого дома также отметил, что Индия будет платить штрафы за приобретение у России вооружений и энергоносителей. На следующий день он заявил, что США объявят в конце недели, какие меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с РФ.
