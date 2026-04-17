Интеграцию национальных платежных систем обсудили банкиры Кыргызстана и Индии. Председатель Национального банка КР Алмаз Бакетаев в Вашингтоне провел переговоры с руководителем Резервного банка Индии Санджаем Малхотрой.

Стороны также уделили внимание перспективам взаимодействия между центральными банками и развитию цифровых финансовых технологий. Рассмотрены технические возможности для сближения платежных инфраструктур двух стран. Реализация этих инициатив упростит денежные переводы и расчеты для граждан и предпринимателей Кыргызстана и Индии, отметили в НБ КР.

Алмаз Бакетаев подчеркнул актуальность этого направления на фоне стремительного расширения цифровизации банковского сектора. Он отметил необходимость создания максимально комфортных и безопасных условий для пользователей финансовых услуг.