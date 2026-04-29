В Индии мужчина принес в банк скелет сестры, чтобы снять с ее счета деньги.

55-летний Джиту Мудну, житель деревни Дианали, ранее несколько раз обращался в банк «Грамин», пытаясь обналичить $211, хранившихся на счете его сестры Калры. Женщина умерла в конце января, не оставив наследников, поэтому деньги по праву принадлежали ее брату.

Все это время сотрудники требовали от наследника свидетельство о смерти или иное подтверждение. Но из-за неграмотности мужчина не понял, что от него требуется, и... раскопал могилу сестры.

«Я несколько раз ходил в банк, и там мне сказали, чтобы я привел владелицу счета, чтобы она забрала деньги, положенные на ее имя. Я сказал им, что она умерла, но они не послушали меня и настояли на том, чтобы я привел ее в банк. Поэтому в отчаянии я раскопал могилу и принес скелет в качестве доказательства ее смерти», — рассказал Джиту Мудну журналистам.

Инцидент привлек внимание полиции, которая, разобравшись в ситуации, пообещала помочь мужчине со снятием денег. А заодно проследила, чтобы скелет покойной сестры был повторно захоронен.

Власти, в свою очередь, также обратились в банк с требованием принять меры и выплатить мужчине его законные $211.