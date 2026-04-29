Происшествия

В Индии мужчина принес в банк скелет сестры, чтобы снять с ее счета деньги

55-летний Джиту Мудну, житель деревни Дианали, ранее несколько раз обращался в банк «Грамин», пытаясь обналичить $211, хранившихся на счете его сестры Калры. Женщина умерла в конце января, не оставив наследников, поэтому деньги по праву принадлежали ее брату.

Все это время сотрудники требовали от наследника свидетельство о смерти или иное подтверждение. Но из-за неграмотности мужчина не понял, что от него требуется, и... раскопал могилу сестры.

«Я несколько раз ходил в банк, и там мне сказали, чтобы я привел владелицу счета, чтобы она забрала деньги, положенные на ее имя. Я сказал им, что она умерла, но они не послушали меня и настояли на том, чтобы я привел ее в банк. Поэтому в отчаянии я раскопал могилу и принес скелет в качестве доказательства ее смерти», — рассказал Джиту Мудну журналистам.

Инцидент привлек внимание полиции, которая, разобравшись в ситуации, пообещала помочь мужчине со снятием денег. А заодно проследила, чтобы скелет покойной сестры был повторно захоронен.

Власти, в свою очередь, также обратились в банк с требованием принять меры и выплатить мужчине его законные $211.
Материалы по теме
Около 40 тысяч иностранных студентов обучается в Кыргызстане
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
Интеграцию национальных платежных систем обсудили банкиры Кыргызстана и Индии
В Индии рухнуло колесо обозрения: пострадали более 30 человек
«Манас» заговорил на хинди: эпос издали в Индии
Встреча выпускников ITEC: более 17 тысяч граждан Индии учатся в Кыргызстане
В Нидерландах нашли скелет предположительно д’Артаньяна
Индия впервые проведет исследование для документирования древних рукописей
США разрешили Индии закупать российскую нефть. Но временно
Моди первым из мировых лидеров преодолел отметку 100 миллионов подписчиков
Популярные новости
Взрыв на&nbsp;заводе в&nbsp;Шопокове Взрыв на заводе в Шопокове
Второе за&nbsp;сутки землетрясение зафиксировали в&nbsp;Кыргызстане Второе за сутки землетрясение зафиксировали в Кыргызстане
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Бизнес
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в&nbsp;банк Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
29 апреля, среда
11:24
Мэрия Бишкека обновляет технику: службам вручили автомобили и велосипеды Мэрия Бишкека обновляет технику: службам вручили автомо...
11:22
Инвесторов обязали отчитываться: в Кыргызстане ужесточили контроль за проектами
11:17
Депутат возмутилась молчанием мэрии Бишкека по поводу акции «Бессмертный полк»
11:13
Антисанитария и плохие продукты. Нарушения выявили в специнтернате для незрячих
11:05
Из-за изменения русла реки Чу Кыргызстан теряет свои территории