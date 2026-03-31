17:22
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Общество

«Манас» заговорил на хинди: эпос издали в Индии

В столице Индии Нью-Дели впервые издали кыргызский эпос «Манас» на хинди. Об этом сообщили в Национальной академии «Манас».

Презентация книги прошла в рамках международной научной конференции «Индия – Центральная Азия», состоявшейся 25–26 марта.

Перевод эпоса на хинди выполнен при поддержке посла Кыргызстана в Индии Аскара Бешимова. Над изданием работали индийские ученые — профессора Рамакант Двиведи и Хем Чандра Пандей.

В мероприятии также участвовали бывший посол Ирина Оролбаева и Назира Аалы кызы.

Эксперты отмечают, что перевод «Манаса» на хинди открывает новые возможности для научных исследований и способствует развитию культурного диалога между Кыргызстаном и Индией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368253/
просмотров: 166
Версия для печати
Популярные новости
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Запись в&nbsp;первый класс стартует 1&nbsp;апреля: воспользуйтесь сервисом в&nbsp;MegaPay Запись в первый класс стартует 1 апреля: воспользуйтесь сервисом в MegaPay
Запишите ребенка в&nbsp;школу онлайн через MBANK и&nbsp;забудьте об&nbsp;очередях Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
31 марта, вторник
17:20
Жители Александровки и Сары-Озона жалуются на дым от горящей свалки Жители Александровки и Сары-Озона жалуются на дым от го...
17:18
Яйца, мясо, масло: как изменились цены в КР и соседних странах
17:00
В Бишкеке просят не переименовывать улицу Масалиева
17:00
Запись в первый класс стартует 1 апреля: воспользуйтесь сервисом в MegaPay
16:59
