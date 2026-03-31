«Манас» заговорил на хинди: эпос издали в Индии

В столице Индии Нью-Дели впервые издали кыргызский эпос «Манас» на хинди. Об этом сообщили в Национальной академии «Манас».

Презентация книги прошла в рамках международной научной конференции «Индия – Центральная Азия», состоявшейся 25–26 марта.

Перевод эпоса на хинди выполнен при поддержке посла Кыргызстана в Индии Аскара Бешимова. Над изданием работали индийские ученые — профессора Рамакант Двиведи и Хем Чандра Пандей.

В мероприятии также участвовали бывший посол Ирина Оролбаева и Назира Аалы кызы.

Эксперты отмечают, что перевод «Манаса» на хинди открывает новые возможности для научных исследований и способствует развитию культурного диалога между Кыргызстаном и Индией.