В Индии рухнуло колесо обозрения: пострадали более 30 человек

Колесо обозрения обрушилось во время ночной ярмарки в самом густонаселенном штате Индии — Уттар-Прадеше, в результате чего пострадали как минимум 30 человек. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на местную полицию.

Фото СМИ. В Индии рухнуло колесо обозрения

Инцидент произошел в деревне Бхайнсаха округа Кушинагар, где сотни людей собрались в древнем храмовом комплексе, на территории которого проходила ежегодная ярмарка.

Очевидцы отмечают, что аттракцион, на котором находились десятки людей, включая женщин и детей, внезапно накренился в одну сторону, а затем рухнул на землю. Они бросились на помощь, вытаскивая пострадавших из-под металлических конструкций сразу после происшествия.

На колесе, по данным полиции, находилось около 80 человек, и оно успело сделать два оборота, прежде чем раздался скрип и произошло обрушение. По меньшей мере 10 человек получили тяжелые травмы, остальные отделались легкими повреждениями.

По предварительным сведениям, одна из опор сломалась прямо во время работы аттракциона, что и привело к падению всей конструкции.