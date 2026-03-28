Общество

Встреча выпускников ITEC: более 17 тысяч граждан Индии учатся в Кыргызстане

В Бишкеке состоялась ежегодная встреча выпускников программы ITEC, организованная посольством Индии в Кыргызстане. В ходе мероприятия отмечено: сейчас в стране обучаются более 17 тысяч студентов из Индии, что свидетельствует о динамичном развитии образовательного сотрудничества между двумя странами.

На площадке ITEC собралось более 50 выпускников, которые в разные годы прошли обучение в индийских учебных заведениях и сегодня успешно применяют полученные знания на практике.

Атмосфера встречи была теплой и дружеской, участники делились воспоминаниями о времени, проведенном в Индии, обсуждали профессиональный опыт и налаживали новые контакты. Многие подчеркивали, что программа стала для них не только образовательной возможностью, но и важным жизненным этапом.

Программа ITEC основана в 1964 году при Министерстве иностранных дел Индии.

Считается одной из самых масштабных инициатив международного сотрудничества в сфере подготовки кадров.

За годы ее существования обучение прошли более 200 тысяч специалистов из более чем 160 государств мира. Только за последнее десятилетие свыше 1,5 тысячи граждан КР стали участниками программы, а ежегодно для страны выделяют около 100 учебных мест.

С приветственным словом выступил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Дурус Козуев. Он отметил значимость программы для подготовки квалифицированных специалистов и выразил благодарность индийской стороне за вклад в развитие образовательных связей между двумя государствами.

По словам чиновника, сотрудничество охватывает такие современные направления, как искусственный интеллект, кибербезопасность, финансы, образование и оборона. Он подчеркнул, что многие выпускники программы сегодня занимают высокие государственные и управленческие позиции.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав заметил, что программа способствует не только повышению уровня знаний, но и укреплению взаимопонимания между народами.

Одной из участниц встречи стала Бегимай Кенешбекова — главный специалист управления права Министерства науки, высшего образования и инноваций. В 2025 году она прошла обучение в индийском городе Хайдарабаде по направлению интеллектуальной собственности.

«Курс длился две недели и оказался очень полезным для моей профессиональной деятельности. Преподаватели были высокого уровня, а сама программа — насыщенной и важной. Было 33 участника из 18 стран», — поделилась Бегимай Кенешбекова.

По словам участницы, полученные знания помогают ей в работе, связанной с правовой защитой объектов интеллектуальной собственности и международными соглашениями.

Бегимай Кенешбекова
Отдельно Бегимай Кенешбекова отметила культурную сторону поездки: «Индия открылась для меня как яркая, колоритная страна с очень доброжелательными людьми. Я всегда любила индийскую кухню, а после поездки стала настоящей поклонницей чая масала».

Мероприятие завершилось неформальным общением выпускников, которые подчеркнули, что участие в ITEC стало для них важным шагом в профессиональном развитии и расширении международных связей.
