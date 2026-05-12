Общество

Бесплатно проверить здоровье сердца можно 13-20 мая в Бишкеке

В Бишкеке пройдет информационно-профилактическая акция «Здоровое сердце — пройди чекап». Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, сердечно-сосудистые заболевания на протяжении многих лет остаются основной причиной заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности населения республики. В связи с этим особое значение приобретают профилактика, повышение информированности населения и раннее выявление факторов риска.

В рамках мероприятий, приуроченных к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, Национальный центр кардиологии и терапии совместно с Республиканским центром укрепления здоровья и массовой коммуникации проводят информационно-профилактическую акцию.

Ее цель — напомнить жителям о важности заботы о здоровье сердца, помочь вовремя выявить факторы риска и показать, что профилактика и регулярный чекап — это простой шаг к долгой и активной жизни.

В рамках акции посетители торговых центров и рынков смогут бесплатно пройти медицинское обследование, включающее:

  • измерение артериального давления;
  • определение индекса массы тела;
  • измерение уровня сахара и холестерина в крови;
  • консультирование врача-кардиолога.

Мероприятия будут проводиться при участии специалистов НЦКТ и волонтеров Кыргызской государственной медицинской академии и Бишкекского медицинского колледжа.

График проведения акции:

  • ТЦ Vefa: первый этаж, 13–14 мая с 10.00 до 14.00;
  • ТРЦ «Бишкек Парк»: этаж М1, 16 мая с 10.00 до 14.00;
  • ТРЦ «Дордой Плаза»: новый корпус, со стороны улицы Гоголя, 18 мая с 10.00 до 14.00;
  • Рынок «Орто-Сай»: улица Суеркулова, 20 мая с 10.00 до 14.00.

Организаторы приглашают всех желающих пройти бесплатное обследование и своевременно позаботиться о здоровье своего сердца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373540/
