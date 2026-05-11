Экономика

У министра энергетики появился новый заместитель

Салавата Садыракунова назначили заместителем министра энергетики Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на основании представление министра энергетики Таалайбека Ибраева.

Министерства энергетики КР
Фото Министерства энергетики КР. Салават Садыракунов
Салават Садыракунов окончил Кыргызский государственный технический университет и Государственную юридическую академию.

05.2009 — 08.2010 — оператор ООО «Кыргызские авиационные услуги».

09.2010 — 06.2011 — инженер-проектировщик по проектно-сметным работам отдела управления ОАО «Международный аэропорт «Манас».

03.2012 — 10.2013 — оператор ООО «Газпром Нефть Азия».

10.2013 — 04.2015 — агент по воздушным перевозкам Службы авиационной безопасности ОАО «Международный аэропорт «Манас».

04.2015 — 11.2021 — инженер, ведущий инженер, начальник отдела перспективного развития и капитального строительства ОАО «Электростанции».

12.2021 — 08.2023 — заместитель генерального директора ОАО «Электростанции». 08.2023 — 06.2024 — руководитель отдела управления проектами ОАО «Международный аэропорт Манас».

06.2024 — 07.2024 — заместитель директора Департамента реконструкции и капитального строительства.

04.2025 — 09.2025 — директор Бишкекского филиала ОАО «Государственная страховая организация».

09.2025 — 05.2026 — заместитель председателя совета директоров ОАО «Государственная страховая организация».
