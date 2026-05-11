У министра энергетики появился новый заместитель

Салавата Садыракунова назначили заместителем министра энергетики Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на основании представление министра энергетики Таалайбека Ибраева.
05.2009 — 08.2010 — оператор ООО «Кыргызские авиационные услуги».
09.2010 — 06.2011 — инженер-проектировщик по проектно-сметным работам отдела управления ОАО «Международный аэропорт «Манас».
03.2012 — 10.2013 — оператор ООО «Газпром Нефть Азия».
10.2013 — 04.2015 — агент по воздушным перевозкам Службы авиационной безопасности ОАО «Международный аэропорт «Манас».
04.2015 — 11.2021 — инженер, ведущий инженер, начальник отдела перспективного развития и капитального строительства ОАО «Электростанции».
12.2021 — 08.2023 — заместитель генерального директора ОАО «Электростанции». 08.2023 — 06.2024 — руководитель отдела управления проектами ОАО «Международный аэропорт Манас».
06.2024 — 07.2024 — заместитель директора Департамента реконструкции и капитального строительства.
04.2025 — 09.2025 — директор Бишкекского филиала ОАО «Государственная страховая организация».
09.2025 — 05.2026 — заместитель председателя совета директоров ОАО «Государственная страховая организация».