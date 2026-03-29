Реализацию инвестиционных проектов обсудили мэр Бишкека и посол Китая

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин.





Стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-китайского сотрудничества, уделив особое внимание развитию взаимодействия в сферах культуры, экономики и деловых связей. Глава столицы отметил, что с начала текущего года реализован ряд совместных инициатив, включая проведение в Бишкеке молодежных Дельфийских игр государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Особое внимание уделяется реализации инвестиционных проектов, отметил он. В частности, одним из приоритетных направлений является строительство эко-технологического завода по выработке электроэнергии посредством утилизации твердых бытовых отходов. Подчеркнута готовность муниципалитета далее оказывать содействие инициативам, направленным на устойчивое развитие города и укрепление взаимовыгодного партнерства.

Лю Цзянпин подчеркнула, что в последние годы столица Кыргызстана демонстрирует устойчивую динамику развития, приобретая современный облик и усиливая свою роль как важного центра страны.



