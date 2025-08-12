Снос павильонов у реки: Айбек Джунушалиев убедил владельцев Ошского рынка

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с предпринимателями Ошского рынка, чьи торговые павильоны, расположенные вдоль набережной, подлежат демонтажу.

Как пояснил градоначальник, объекты установлены с нарушением градостроительных норм. Вдоль русла реки действует 15-метровая техническая зона, где запрещено любое строительство. Шесть метров от берега предназначены для зеленых насаждений. Кроме того, торговые точки расположены вплотную друг к другу и занимают территорию, которая должна быть доступна для проведения инженерных и благоустроительных работ.

«Мы обязаны обеспечить свободный доступ к реке и сохранить зеленую зону. Это требование не только правил благоустройства, но и экологической безопасности города», — подчеркнул Айбек Джунушалиев.

Мэрия предложила предпринимателям 20 альтернативных мест для размещения павильонов.

В результате встречи владельцы павильонов согласились с доводами мэра и выразили готовность перенести свою деятельность на альтернативные площадки.