Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение. Мэр Бишкека озабочен перезагрузкой городских дорог автотранспортом

В Бишкеке сегодня передвигаются более 500 тысяч единиц личного автотранспорта. Об этом сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев, выступая на многостороннем диалоге «Борьба с транспортным загрязнением воздуха в Кыргызстане: к чистому воздуху в городах круглый год». 

Он выразил озабоченность в связи с отсутствием катализаторов на части автомашин, отметив, что это несомненно имеет негативное влияние на экологию.

Глава города подчеркнул, что вопрос использования катализаторов является одним из основных, которые необходимо решать в первую очередь. По его словам, специалисты изучают проблему.

Айбек Джунушалиев также отметил, что мэрия практически весь общественный автотранспорт на дизельном и другом топливе, вывела за пределы города.

Ранее министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев заявил, что транспортное загрязнение стало одной из ключевых причин ухудшения качества воздуха в городах. Если ранее основное внимание уделялось отопительному сезону, то последние исследования Всемирного банка и ЮНЕП показали, что значительный вклад в загрязнение вносит транспорт — как летом, так и зимой.

По данным министерства, к 2024 году в республике зарегистрировано 1 миллион 674 тысячи 85 автомобилей, из которых 83 процента старше 15 лет. В столице зарегистрировано 426 тысяч 946 машин, из них 333 тысячи 801 — также старше 15 лет.

По информации мэрии, ежедневно в Бишкеке находится свыше 750 тысяч автомобилей при пропускной способности дорог около 350 тысяч. Это значительно превышает допустимую нагрузку на транспортную инфраструктуру.
