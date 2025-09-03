Плохой пиар мэра Бишкека

Рассвет 1 сентября мэр Бишкека встретил на муниципальном предприятии «Бишкекский городской транспорт». Как сообщила мэрия в своем пресс-релизе, Айбек Джунушалиев в пять утра прибыл в автобусный парк и лично дал инструктаж, а именно «поставил перед водителями конкретные задачи по соблюдению ПДД, правилам остановки, вежливому отношению к пассажирам и бережному использованию муниципального имущества. Перед руководителями транспортного блока поставлена задача усилить требования и контроль, в том числе проведение рейдовых мероприятий. В случае грубых нарушений со стороны водителей поручено принять соответствующие меры и внести их в черный список предприятия».

Что не так с этим мероприятием

Есть пиар плохой, не черный, а именно плохой, неэффективный и даже вредный, а есть пиар хороший. Различия между плохим и хорошим пиаром очевидны. Хороший пиар для чиновника работает на доверие и репутацию, он строится на четком объяснении решений, умении показывать реальные результаты и рассказывать о них, вести диалог с обществом.

Такой пиар формирует образ компетентного и ответственного руководителя. Плохой и неэффективный пиар сводится к формальным пресс-релизам, пустым обещаниям и показным мероприятиям. Он способствует потери доверия со стороны граждан, превращается в «шум», а при кризисах еще больше проявляет слабые стороны чиновника, оставляя впечатление неискренности, оторванности от людей и реальных проблем и некомпетентности.

В пять утра проводить инструктаж водителей, лично рассказывая им очевидные вещи, выглядит, мягко говоря, смешно. Все-таки мэр — это не бригадир и не начальник транспортной колонны.

Мэр управляет системой и от него ждут стратегических решений, например по модернизации автопарка, увеличению зарплат водителям, цифровизации системы. Но вместо этого, он напоминает про необходимость соблюдения ПДД и что нельзя «хамить пассажирам». И это выглядит как подмена больших задач мелочами.

Неудачный косплей

Сегодня многие чиновники пытаются «косплеить» (подражать. — Прим. 24 kg) Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Их стиль, манеру общаться, даже внешний вид и одежду. Но, как гласит крылатое латинское выражение: Quod licet lovi,non licet bovi — «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». То есть бык, конечно, попытаться может, но вот Юпитером он вряд ли станет.

Президент и глава ГКНБ являются и воспринимаются как высшие должностные лица, реально принимающие ключевые решения, и, когда они лично выходят в «народ» (например разговаривают с людьми, решают какие-то конфликты, помогают в трудных ситуациях), это смотрится органично и соответствует уже наработанному имиджу «народных лидеров», близких простым гражданам.

У обоих есть свой политический капитал, и даже символический жест воспринимается как продолжение их роли защитников.

У мэра и других чиновников-подражателей такого политического веса и харизмы нет, поэтому попытка повторить «старших товарищей» воспринимается не как «сильный лидер заботится», а как «пиар для камеры», причем искусственный и даже комичный.

Мэр, который время от времени ходит по городу пешком, чтобы проверить качество тротуаров и публично ездит на автобусе, чтобы проверить работу общественного транспорта — это нормальный и эффективный пиар, если за ним следуют системные решения. А еще лучше, если об этих решениях в ходе такой поездки или прогулки и будет объявлено.

Но градоначальник, читающий в пять утра под камеру лекцию водителям об очевидных вещах, — это уже из области, как не надо делать, чтобы избежать обвинений в популизме.

Хороший пиар для мэра

Вместо личного «инструктажа» Айбек Джунушалиев мог бы предложить комплекс мер, способствующий улучшению ситуации с общественным транспортом в Бишкеке, рабочих условий для водителей и обратной связи для горожан.

Навскидку, это могло бы быть решение о выделении повышение зарплаты водителям за счет городского бюджета, запуск чат-бота горячей линии, через которую пассажиры могли бы похвалить или пожаловаться на водителя, организация регулярных пресс-брифингов для СМИ по ситуации с транспортом и так далее.

Конечно, грамотный пиарщик, которого явно не хватает в команде Айбека Джунушалиева, порекомендовал бы ему озвучить предлагаемые меры накануне открытия сервисного центра для электро- и газоавтобусов мэрии Бишкека. Тогда и горожане, и президент наверняка бы отметили, что мэр решает проблемы системно, технологично и заботится о людях. А пока, если нет хорошего пиара, то лучше никакого пиара не надо.