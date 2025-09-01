09:50
Новый учебный год. Мэр Бишкека проинструктировал водителей автобусов

Сегодня ранним утром мэр Айбек Джунушалиев провел инструктаж для водителей МП «Бишкекский городской транспорт» перед выходом на линии. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Градоначальник поставил перед водителями конкретные задачи по соблюдению ПДД, правилам остановки, вежливому отношению к пассажирам и бережному использованию муниципального имущества.

Перед руководителями транспортного блока поставлена задача усилить требования и контроль, в том числе проведение рейдовых мероприятий.

В случае грубых нарушений со стороны водителей поручено принять соответствующие меры и внести их в черный список предприятия.

Отмечается, что на линии выходят 1 тысяча 200 автобусов.

Напомним, сегодня начался новый учебный год. По всей стране в школы отправляются 1,5 миллиона учеников.
