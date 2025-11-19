15:44
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Ваши дома не снесут — мэр Бишкека о новом Генплане столицы

Новый Генеральный план Бишкека, показывающий, как изменятся облик города, транспорт и архитектура, вызвал широкое общественное обсуждение после его опубликования. Сегодня мэр Айбек Джунушалиев провел пресс-конференцию и попытался успокоить горожан.

Он пояснил, что концепцию Генплана разработала японская компания, и ее утвердили в ноябре прошлого года. После работу продолжили совместно со специалистами из Санкт-Петербурга.

В 2024-м прошла административно-территориальная реформа, и столица увеличилась в три раза. С учетом этого и разработали Генплан.

Айбек Джунушалиев

По его словам, на обсуждение и корректировку проекта отводится два месяца. После документ скорректируют и утвердят.

Градоначальник заверил жителей, что все установленные нормативы реализуют в соответствии с Генпланом. Он также прокомментировал самый острый вопрос — попадание жилых домов в зоны, обозначенные как зеленые.

Жилые дома и строения, которые попали в них, проектные институты рассматривают как пустые участки. Но это не значит, что мы завтра пойдем их сносить.

Айбек Джунушалиев

«Мы будем корректировать все в соответствии с проектом. Не нужно паниковать: ваши жилые дома останутся как жилые», — заключил он.

После обсуждения власти Бишкека планируют внести исправления в Генплан, чтобы устранить неточности, возникшие при картографировании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351499/
