Новый Генеральный план Бишкека, показывающий, как изменятся облик города, транспорт и архитектура, вызвал широкое общественное обсуждение после его опубликования. Сегодня мэр Айбек Джунушалиев провел пресс-конференцию и попытался успокоить горожан.

Он пояснил, что концепцию Генплана разработала японская компания, и ее утвердили в ноябре прошлого года. После работу продолжили совместно со специалистами из Санкт-Петербурга.

В 2024-м прошла административно-территориальная реформа, и столица увеличилась в три раза. С учетом этого и разработали Генплан. Айбек Джунушалиев

По его словам, на обсуждение и корректировку проекта отводится два месяца. После документ скорректируют и утвердят.

Градоначальник заверил жителей, что все установленные нормативы реализуют в соответствии с Генпланом. Он также прокомментировал самый острый вопрос — попадание жилых домов в зоны, обозначенные как зеленые.

Жилые дома и строения, которые попали в них, проектные институты рассматривают как пустые участки. Но это не значит, что мы завтра пойдем их сносить. Айбек Джунушалиев

«Мы будем корректировать все в соответствии с проектом. Не нужно паниковать: ваши жилые дома останутся как жилые», — заключил он.

После обсуждения власти Бишкека планируют внести исправления в Генплан, чтобы устранить неточности, возникшие при картографировании.