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Экономика

Бишкек получит из республиканского бюджета 7 миллиардов сомов. На что потратит

Консолидированный проект бюджета Бишкека на 2024 год по доходной части с учетом целевых трансфертов из республиканского бюджета и присоединяемых айыльных аймаков, согласно административно-территориальной реформе, составляет 32 миллиарда 501 миллион 814,8 тысячи сомов. Проект бюджета на общественное обсуждение вынесла мэрия.

Как отмечается в справке-обосновании, при этом бюджет столицы составляет 24 миллиарда 660 миллионов 712,3 тысячи сомов, присоединяемых айыльных аймаков — 868 миллионов 86,1 тысячи.

Целевые трансферты из республиканского бюджета составят 6 миллиардов 973 миллиона 16,4 тысячи сомов.

Из них 4 миллиарда 339 миллионов 202,6 тысячи — на приобретение автобусов, 2 миллиарда 578 миллионов 870,3 тысячи — на покрытие расходов по фонду оплаты труда образовательных учреждений Бишкека с учетом присоединяемых айыльных аймаков, 54 миллиона 943,5 тысячи — на «Безопасный город».

Так как бюджет города является сбалансированным, то расходы запланированы на уровне доходов.

«Принятие проекта постановления позволит рационально и эффективно использовать средства местного бюджета для решения вопросов местного значения», — говорится в справке-обосновании.

Общественные слушания по бюджету планируется провести по районам 13-16 марта.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. Территория столицы увеличилась почти втрое, при этом количество административных районов остается прежним. Градоначальник сам будет утверждать бюджет и тарифы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288454/
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