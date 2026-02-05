Бишкек просит 6,5 миллиарда сомов на дороги, мосты и городской транспорт

Департамент транспорта и развития дорожно‑транспортной инфраструктуры запросил бюджет в размере 6 миллиардов 5 миллионов сомов на 2026 год. Об этом сообщил директор ведомства Уланбек Бейшенбаев на заседании постоянной комиссии БГК.

Основные направления расходов, предложенные департаментом:

1 миллиард 204 миллионов сомов — субсидии для городского общественного транспорта;

69 миллионов 430 тысяч сомов — субсидии на обслуживание светофоров на 401 перекрестке;

4 миллиарда 585 миллионов сомов — строительство дорог и мостов;

83 миллиона 289 тысяч сомов — фонд оплаты труда сотрудников.

По словам Бейшенбаева, финансирование необходимо для поддержания работы транспортной системы столицы, модернизации дорожной инфраструктуры и обеспечения устойчивой эксплуатации городского транспорта.