15:43
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Экономика

Бишкек просит 6,5 миллиарда сомов на дороги, мосты и городской транспорт

Департамент транспорта и развития дорожно‑транспортной инфраструктуры запросил бюджет в размере 6 миллиардов 5 миллионов сомов на 2026 год. Об этом сообщил директор ведомства Уланбек Бейшенбаев на заседании постоянной комиссии БГК.

Основные направления расходов, предложенные департаментом:

  • 1 миллиард 204 миллионов сомов — субсидии для городского общественного транспорта;
  • 69 миллионов 430 тысяч сомов — субсидии на обслуживание светофоров на 401 перекрестке;
  • 4 миллиарда 585 миллионов сомов — строительство дорог и мостов;
  • 83 миллиона 289 тысяч сомов — фонд оплаты труда сотрудников.

По словам Бейшенбаева, финансирование необходимо для поддержания работы транспортной системы столицы, модернизации дорожной инфраструктуры и обеспечения устойчивой эксплуатации городского транспорта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360771/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Проект бюджета Бишкека. Доходы в 2026 году прогнозируют в 32,9 миллиарда сомов
На доработку АИС «Электронный транспортный контроль» выделят 3,6 миллиона сомов
Центр по регистрации транспорта распространил график работы в праздники
Старый автопарк усиливает смог в Кыргызстане. Что придумали чиновники
Без метро, но с трамваями и метробусами. Представлена новая транспортная модель
Кабмин и SOCAR обсудили поставки ГСМ в Кыргызстан
Полномочия Госцентра по регистрации транспорта расширили в Кыргызстане
Сыдыков: Для развития транспортного сектора в КР необходимо $1,65 миллиарда
Быстро и экологично. Как самокаты меняют транспортную культуру Бишкека
Нацстатком КР: автобусы и такси остаются главными в перевозках граждан
Популярные новости
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Обвал рынка. Сколько потеряли в&nbsp;цене золотые слитки Нацбанка Кыргызстана Обвал рынка. Сколько потеряли в цене золотые слитки Нацбанка Кыргызстана
ЕЭК объяснила причины очередей на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и Казахстана
Кыргызстан получил из&nbsp;России более 520 тысяч тонн бензина в&nbsp;2025 году Кыргызстан получил из России более 520 тысяч тонн бензина в 2025 году
Бизнес
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
5 февраля, четверг
15:29
Лицо Кыргызстана в небе. Asman Airlines показала дизайн самолетов Airbus A321 Лицо Кыргызстана в небе. Asman Airlines показала дизайн...
15:25
Бишкек просит 6,5 миллиарда сомов на дороги, мосты и городской транспорт
15:22
Новый Ошский рынок. При мэрии создадут комиссию для работы с торговцами
15:08
В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за год: погибло 313 человек
14:53
Идет уничтожение? Зампред кабмина ответил на вопрос о застройке центра Бишкека