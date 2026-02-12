16:13
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Власть

Бишкек остается ключевым финансовым центром. В мэрии подвели итоги 2025 года

Фото пресс-службы кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в заседании коллегии мэрии Бишкека, где подвели итоги 2025 года и обозначили планы на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что консолидированный бюджет страны за последние пять лет вырос в пять раз и превысил 1 триллион сомов. При этом Бишкек остается ключевым финансовым центром страны: из 304 миллиардов сомов, собранных Государственной налоговой службой, 198 миллиардов 7 миллионов сомов (около 65 процентов) приходится на столицу. Он также подчеркнул, что силовые и фискальные органы должны прекратить безосновательные проверки бизнеса.

Бюджет Бишкека за последние годы значительно увеличился: если в 2021 году он составлял 10 миллиардов 7 миллионов сомов, то в 2024 году фактические доходы достигли 37 миллиардов сомов.

Он отметил активное развитие городской инфраструктуры: строительство и ремонт дорог, открытие парков, очистку русел рек Ала-Арча и Аламедин, благоустройство набережной БЧК, а также жилищное строительство.

Особое внимание уделяется социальной сфере. С 2022 года в столице открыто 30 новых школ, около 40 школ капитально отремонтированы. В 2026 году планируется строительство еще 32 школ. В Бишкеке также работают 143 детских сада домашнего типа.

Глава кабмина подчеркнул и обновление муниципального транспорта: с 2021 года городу закуплено 1 тысяча 493 автобуса на газе и электричестве, а за последние два года коммунальные службы получили 446 единиц спецтехники. Кроме того, начал работу завод по переработке твердых бытовых отходов мощностью до 1 тысячи тонн в сутки с выработкой электроэнергии.

По итогам заседания мэрии дан ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361736/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Есть своя мафия. Недобором доходов с парковок в Бишкеке недоволен депутат БГК
На капремонт объектов образования Бишкека требуется 2,5 миллиарда сомов
Бишкек просит 6,5 миллиарда сомов на дороги, мосты и городской транспорт
Проект бюджета Бишкека. Доходы в 2026 году прогнозируют в 32,9 миллиарда сомов
Проект бюджета Бишкека на 2026 год внесен в горкенеш
Банковские депозиты граждан Кыргызстана превысили 605 миллиардов сомов
Бюджет Бишкека на 2025 год утвержден в размере 23,6 миллиарда сомов
За 2024 год в бюджет мэрии поступило более 37 миллиардов сомов
Налоговые доходы Бишкека в 2025-м составят более 17 миллиардов сомов — прогноз
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы обновят и сколько на это выделили денег
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Бизнес
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
12 февраля, четверг
16:11
Льготные рецепты. Более 409 миллионов сомов возместил аптекам ФОМС Льготные рецепты. Более 409 миллионов сомов возместил а...
16:05
Открытый щит на зарядной станции у школы в Бишкеке. Проблему оперативно решили
15:51
Схрон огнестрельного оружия и милицейской формы обнаружили в Караколе
15:45
В Кыргызстане объявили о запуске форсированной модернизации госуниверситетов
15:42
Соглашение с Кыргызстаном по пансионатам на Иссык-Куле ратифицировал Казахстан