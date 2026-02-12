Бишкек остается ключевым финансовым центром. В мэрии подвели итоги 2025 года

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в заседании коллегии мэрии Бишкека, где подвели итоги 2025 года и обозначили планы на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что консолидированный бюджет страны за последние пять лет вырос в пять раз и превысил 1 триллион сомов. При этом Бишкек остается ключевым финансовым центром страны: из 304 миллиардов сомов, собранных Государственной налоговой службой, 198 миллиардов 7 миллионов сомов (около 65 процентов) приходится на столицу. Он также подчеркнул, что силовые и фискальные органы должны прекратить безосновательные проверки бизнеса.

Бюджет Бишкека за последние годы значительно увеличился: если в 2021 году он составлял 10 миллиардов 7 миллионов сомов, то в 2024 году фактические доходы достигли 37 миллиардов сомов.

Он отметил активное развитие городской инфраструктуры: строительство и ремонт дорог, открытие парков, очистку русел рек Ала-Арча и Аламедин, благоустройство набережной БЧК, а также жилищное строительство.

Особое внимание уделяется социальной сфере. С 2022 года в столице открыто 30 новых школ, около 40 школ капитально отремонтированы. В 2026 году планируется строительство еще 32 школ. В Бишкеке также работают 143 детских сада домашнего типа.

Глава кабмина подчеркнул и обновление муниципального транспорта: с 2021 года городу закуплено 1 тысяча 493 автобуса на газе и электричестве, а за последние два года коммунальные службы получили 446 единиц спецтехники. Кроме того, начал работу завод по переработке твердых бытовых отходов мощностью до 1 тысячи тонн в сутки с выработкой электроэнергии.

По итогам заседания мэрии дан ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.