Бишкек остается ключевым финансовым центром. В мэрии подвели итоги 2025 года

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в заседании коллегии мэрии Бишкека, где подвели итоги 2025 года и обозначили планы на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Адылбек Касымалиев отметил, что консолидированный бюджет страны за последние пять лет вырос в пять раз и превысил 1 триллион сомов. При этом Бишкек остается ключевым финансовым центром страны: из 304 миллиардов сомов, собранных Государственной налоговой службой, 198 миллиардов 7 миллионов сомов (около 65 процентов) приходится на столицу. Он также подчеркнул, что силовые и фискальные органы должны прекратить безосновательные проверки бизнеса.
Бюджет Бишкека за последние годы значительно увеличился: если в 2021 году он составлял 10 миллиардов 7 миллионов сомов, то в 2024 году фактические доходы достигли 37 миллиардов сомов.
Особое внимание уделяется социальной сфере. С 2022 года в столице открыто 30 новых школ, около 40 школ капитально отремонтированы. В 2026 году планируется строительство еще 32 школ. В Бишкеке также работают 143 детских сада домашнего типа.
По итогам заседания мэрии дан ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.