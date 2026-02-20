Проект бюджета Бишкека на 2026 год составил 32,9 миллиарда сомов

Доходы бюджета города Бишкека на 2026 год составят 32,9 миллиарда сомов. Об этом стало известно на слушаниях по проекту бюджета столицы.

Средства будут направлены на строительство и ремонт дорог, развитие инженерных сетей, капитальный ремонт социальных объектов, благоустройство и озеленение районов.









Первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков подчеркнул, что за последние пять лет бюджет города вырос в три раза, а прошлогодние доходы составили 30,5 миллиарда сомов, перевыполнив план на 1,1 миллиарда.