Проект бюджета Бишкека на 2026 год составил 32,9 миллиарда сомов

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Доходы бюджета города Бишкека на 2026 год составят 32,9 миллиарда сомов. Об этом стало известно на слушаниях по проекту бюджета столицы.

Средства будут направлены на строительство и ремонт дорог, развитие инженерных сетей, капитальный ремонт социальных объектов, благоустройство и озеленение районов.

В театре «Тунгуч» слушания по проекту бюджета провели с участием горожан, заместителей мэра, депутатов Бишкекского горкенеша и руководителей столичных служб. 

Первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков подчеркнул, что за последние пять лет бюджет города вырос в три раза, а прошлогодние доходы составили 30,5 миллиарда сомов, перевыполнив план на 1,1 миллиарда.

Горожане задавали вопросы о газификации, канализации, дорогах, транспорте и социальных объектах, а озвученные предложения были приняты во внимание с поручениями соответствующим службам.
