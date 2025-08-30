Проект бюджета Бишкека на 2026 год внесен в горкенеш

Проект постановления «О согласовании проекта бюджета Бишкека на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов» внесен на рассмотрение городского кенеша.

За основу прогноза местного бюджета столицы положены ожидаемые макроэкономические показатели развития Кыргызской Республики с 2026-го по 2030-й.

Согласно справке-обоснованию, проект бюджета Бишкека на 2026 год, включая доходную часть, составляет 32 миллиарда 773,4 миллиона сомов, в том числе:

налоговые поступления — 23 миллиарда 876,2 миллиона сомов;

неналоговые поступления — 2 миллиарда 994,1 миллиона сомов.

Проект бюджета предусматривает общие расходы в размере 32 миллиарда 773,4 миллиона сомов.

Прогноз расходной части бюджета Бишкека на 2027 год составляет 36 миллиардов 188,3 миллиона сомов, а на 2028-й — 40 миллиардов 254,3 миллиона.