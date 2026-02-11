Есть своя мафия. Недобором доходов с парковок в Бишкеке недоволен депутат БГК

В 2025 году на муниципальных парковках и стоянках в Бишкеке как минимум не добрали 20-25 миллионов сомов. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре заявил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, согласно расчетам, от парковок и стоянок ожидалось получение 200 миллионов сомов в год, а в 2025-м собрали всего 82 миллиона.

«Большинство парковок работают бесконтрольно, деньги уходят мимо городского бюджета в чужие карманы. На сегодня все стоянки сдаются без конкурса, тендера, договора заключают напрямую. Есть своя система, мафия, коррупционные схемы. Нужно проверить, почему город недополучает. Наши парковки и стоянки должны приносить более 200 миллионов сомов, ведь тогда расчеты делали по 15-20 сомов за машино-место, а сейчас парковка стоит 25 сомов, но некоторые берут и по 50. Давайте тогда узаконим сборы по 50 сомов, и пусть средства идут в городской бюджет. В принципе это нормальная цена, особенно для крупных рынков», — сказал Казыбек Эргешов.

По словам замдиректора МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Таалайбека Асеинова, в планах предприятия установить в первом полугодии тысячу QR-кодов и столько же — во втором. Это позволит охватить 80 процентов парковочных мест и в несколько раз увеличить сборы.

Ведется видеофиксация неплательщиков.