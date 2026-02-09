16:56
На капремонт объектов образования Бишкека требуется 2,5 миллиарда сомов

Согласно анализу, на капитальный ремонт объектов образования Бишкека требуется 2,5 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по экономике, бюджету, финансам и инвестициям сообщил заместитель мэра Азамат Кадыров.

По его словам, на 2026 год в местном бюджете на капремонт объектов образования закладывается 510 миллионов сомов.

«До конца года сумма может увеличиться. В 2025 году больше 1 миллиарда сомов направили на эти цели», — сказал вице-мэр.

Чиновники отметили, что сначала акимиаты подают заявки, затем Министерство строительства проверяет состояние зданий и выдает заключение. На его основании специалисты считают смету. Без заключения капремонт учреждений не делают.

Комиссия продолжает рассматривать проект бюджета Бишкека на 2026 год.
