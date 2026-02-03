09:57
Экономика

Проект бюджета Бишкека. Доходы в 2026 году прогнозируют в 32,9 миллиарда сомов

Проект постановления «Об утверждении бюджета Бишкека на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов» вынесен на общественное обсуждение.

По данным мэрии, доходная часть местного бюджета на этот год спрогнозирована в 32 миллиарда 873 миллиона 616,8 тысячи сомов с учетом целевых трансфертов из республиканского бюджета.

  • По налоговым доходам прогноз составляет 23 миллиарда 917 миллионов 327,9 тысячи сомов;
  • по неналоговым — 3 миллиарда 47 миллионов 121,6 тысячи;
  • по активам и обязательствам — 6 миллионов 750 тысяч;
  • по официальным трансфертам, поступающим из республиканского бюджета и предназначенным на покрытие расходов по фонду оплаты труда образовательных учреждений столицы, — 5 миллиардов 902 миллиона 417,3 тысячи.

Проект бюджета города на 2026-й предусматривает общие расходы в 32 миллиарда 873 миллиона 616,8 тысячи сомов, в том числе 978,2 миллиона — траты по специальным средствам.

Плановые параметры расходной части бюджета Бишкека на 2027 год составляют 36 миллиардов 288,5 миллиона сомов, на 2028-й — 40,4 миллиарда.

Принятие проекта постановления позволит рационально и эффективно использовать средства местного бюджета для решения вопросов местного значения, отметили в муниципалитете.
