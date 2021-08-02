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Экономика

Закон о чрезвычайной ситуации в экономике ухудшит положение предпринимателей

«Последние 3-4 месяца все ассоциации наблюдают, как возникают неожиданные инициативы, и мы, как пожарные, пытаемся влиять на них», — заявил сегодня на брифинге исполнительный директор бизнес-ассоциации молодых предпринимателей Фархад Пакыров.

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По его словам, отраслевые бизнес-ассоциации узнали о законопроекте о режиме чрезвычайной ситуации в экономике, когда документ уже обсуждался в Жогорку Кенеше. При этом сам автор (министр экономики и финансов Акылбек Жапаров. — Прим. 24.kg) отметил, что осенью ожидается ухудшение экономической ситуации.

«Опыт показывает, что от большинства документов, где не проводятся анализ регулятивного воздействия и антикоррупционная экспертиза, предприниматели потом страдают. Законопроект о ЧС в экономике сырой, поэтому бизнес-сообщество предлагает детально доработать его», — высказался Фархад Пакыров.

«Сейчас все говорят, что осенью, возможно, ухудшится социально-экономическая ситуация. В этом случае что будет? Мы и так в прошлом году во время пандемии не смогли оказать в должной мере поддержку предпринимателям, как в других странах. Они сейчас в тяжелом положении. Не станет ли еще одним ударом этот документ осенью? Исходя из опыта, мы предлагаем совместно изучить закон и после этого, если есть необходимость, принимать», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202893/
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