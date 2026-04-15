Экономика

ВВП Кыргызстана превысил 428 миллиардов сомов с начала 2026 года

По итогам января — марта 2026 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 428 миллиардов 576,9 миллиона сомов. По сравнению с январем — мартом 2025-го он увеличился на 10,1 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

Рост ВВП за месяц ускорился — по итогам февраля этого года он составил 8,8 процента.

На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось более 50,4 процента, отраслей товарного производства — 33,2 процента и чистых налогов на продукты — 16,4 процента.

Кто лидирует по росту в промышленности

Основными отраслями, которые обеспечили рост промышленности, по сравнению с январем — мартом 2025 года стали:

  • производство химической продукции — в 3,1 раза;

  • производство деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — в 1,7 раза;

  • производство фармацевтической продукции (в 1,6 раза).

Тройка лидеров за месяц не изменилась. Местами поменялись только вторая и третья позиции.

Что происходит с ценами

Рост потребительских цен и тарифов в январе — марте (по сравнению с декабрем 2025-го) составил 3,3 процента. В годовом выражении инфляция достигла 11 процентов.

С начала 2026 года рост цен отмечен по всем основным позициям. Так, подорожали:

  • тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 5,3 процента;

  • продукты и безалкогольные напитки — на 4,3 процента;

  • алкогольные напитки и табачные изделия — на 3,1 процента;

  • непродовольственные товары — на 0,5 процента.
