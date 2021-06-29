Пенсионная реформа, или Как обобрать кыргызстанцев и оставить стариков ни с чем

Депутаты Жогорку Кенеша соревнуются друг с другом в том, кто из них больше навредит населению. Пока пальму первенства можно смело отдавать Саматбеку Ибраеву. Его идея изменить систему пенсионного обеспечения может лишить кыргызстанцев заработанного, а пенсионеров оставить без денег.

Что хочет нардеп

Саматбек Ибраев вынес на общественное обсуждение законопроект, которым предлагается изменить систему социальных отчислений в Кыргызстане. Депутат парламента предлагает создать три пенсионных фонда.

По его мнению, чтобы кыргызстанцы могли рассчитывать на достойную пенсию, в первую очередь следует создать страховой фонд. Он будет формироваться из отчислений в 2 процента от заработной платы. Внимание уделяется солидарной части пенсионной системы, которая используется для выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца.

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«Далее предлагается создать основной фонд. Взнос в него — 13 процентов от заработной платы. Это гарантированная государством часть пенсии лицам, имеющим установленный пенсионным законодательством стаж государственного пенсионного социального страхования (для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет). В накопительный фонд — взнос в размере также 13 процентов от зарплаты. Зачисляется на лицевой пенсионный счет граждан. Деньги из этого фонда будут направлены на сбор средств на выплату пенсий держателям основных счетов», — пояснил парламентарий.

Страховой фонд остается стабильным и неизменным во все периоды. Саматбек Ибраев

Нардеп добавил, что существует одна проблема — как защитить эти деньги от инфляции? Он считает, что для этого следует создать половину фонда накопления в золоте, а половину — в национальной валюте.

«Всегда есть люди, которые по тем или иным причинам не могут успешно работать и получать хорошую зарплату. Поэтому, например, для поддержки таких слоев населения этот минимум может быть установлен на уровне 5-8 процентов и далее не снижаться», — сказал Саматбек Ибраев.

Похоронить бизнес...

Интересно, что анализа регулятивного воздействия к законопроекту просто нет. Депутат считает, что документ не повлечет за собой негативных экономических и социальных последствий. И даже больше, наоборот, снижает размер отчислений работодателей в Соцфонд.

Только вот сам бизнес категорически против и требует отозвать документ.

«Как закон, напрямую увеличивающий нагрузку на фонд оплаты труда, может не относиться к регулированию предпринимательской деятельности и не нести никаких последствий? А какие тогда, вообще, законопроекты можно отнести к этой категории, по мнению народного избранника?

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Бизнес-сообщество Кыргызстана обращается к Саматбеку Ибраеву с требованием отозвать свой законопроект и ко всем депутатам Жогорку Кенеша с учетом нынешней катастрофической экономической ситуации в республике не принимать никаких мер по ухудшению положения предпринимателей до конца срока своей деятельности», — заключили бизнес-ассоциации.

Предприниматели выступили с коллективным обращением против инициативы об изменении ставок страховых взносов. Там напомнили, что законопроектом предлагается установить ставки взносов в размере 15,25 процента для работодателей и 13 процентов — для работников.

В итоге общая ставка составит 28,25 процента, что выше действующей ставки на 1 процент.

Бизнес уверен, что увеличение нагрузки на заработную плату сотрудников предприятий вызовет протесты со стороны рядовых работников как в коммерческих, так и в бюджетных структурах, внося вклад в развитие социальной нестабильности. Более того, Саматбека Ибраева обвинили в оторванности от реальности и действий вопреки президентскому курсу.

Предприниматели убеждены, что идея нардепа совершенно не учитывает ни текущую сложнейшую экономическую ситуацию, ни основные направления государственной политики в этой сфере.

Глава государства в своем послании к народу 5 мая 2021 года говорил о снижении тарифов страховых выплат.

Более того, сейчас кабинет министров вместе с бизнесом и экспертами в рамках рабочей группы по реформе в сфере государственного социального страхования разрабатывает концепцию новых законопроектов и системы соцстрахования и пенсионного обеспечения. Бизнес-ассоциации уже предложили свое видение пенсионной реформы.

В ней предлагаются более действенные инструменты для улучшения системы социального страхования. Бизнес-сообщество

Ранее этот вопрос изучали и депутаты. И они тоже выступили за снижение бремени страховых отчислений. Предприниматели отмечают, что «предложенный Саматбеком Ибраевым законопроект является еще одним ярким примером того, как отдельными нардепами на свое усмотрение инициируются важнейшие изменения в законодательство».

...и обобрать население

Против и профсоюзы, потому что совершенствовать пенсионную систему за счет простых людей сейчас не время. По данным Нацстаткома, за чертой бедности находится более 25 процентов кыргызстанцев.

«Если еще и повысить размер страховых взносов, то это может привести не только к ухудшению социально-экономического положения трудящихся, но и к коллективным трудовым спорам и росту протестных настроений», — уверен председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

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Он заметил, что реформа пенсионного законодательства должна проводиться открыто, понятно, доступно. Каждый работник должен понимать, куда идут его страховые взносы, как будет формироваться его пенсия и на что он может рассчитывать после выхода на заслуженный отдых.

Для этого надо провести широкое общественное обсуждение предлагаемых изменений. Эльдар Таджибаев

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит подчеркивает, что повышение ставок страховых взносов может негативно отразиться на деловой среде и инвестиционном климате страны, вызвать коррупционные риски, содействовать еще большему уходу бизнеса в теневую экономику. Во избежание высоких выплат субъекты предпринимательства могут продолжить выплачивать зарплату работникам «в конвертах».

Следовательно, снизятся выплаты в пользу государства и малообеспеченных слоев населения. Робин Орд-Смит

Журналисты Factcheck.kg провели детальный анализ законопроекта Саматбека Ибраева и выяснили еще более неприятные подробности. В проекте закона говорится, что все 13 процентов будут направлены в Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ). Если это случится, то в солидарной системе (когда работающее поколение платит за тех, кто уже вышел на пенсию) работники участвовать не будут.

А это значит, что в будущем будет сложно содержать действующих пенсионеров. Фактически депутат предлагает оставить людей, которые честно проработали долгие годы, без средств к существованию. И при этом подается это под соусом заботы о кыргызстанцах.