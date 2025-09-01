10:34
Экономика

Изменен порядок уплаты страховых взносов для швейников и текстильщиков

Налоговая служба информирует налогоплательщиков о внесении изменений в порядок начисления и уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в текстильной и швейной промышленности. 

Согласно новому порядку, до 20 сентября индивидуальные предприниматели, занятые в указанных сферах, обязаны перейти на ежемесячное предоставление отчета по подоходному налогу и государственному социальному страхованию по форме STI-161 за своих наемных работников.

Также им необходимо обратиться c заявлением в местное управление Налоговой службы для получения тарифа «Индивидуальный предприниматель швейного производства».

Тариф присваивается с момента окончания периода действия последних приобретенных страховых полисов за наемных работников.

Если индивидуальный предприниматель заранее приобрел страховые полисы за наемных работников, то на отчетность он переходит с момента окончания срока действия данных полисов.

Налоговая служба напоминает:

• ставки страховых взносов остаются аналогично ставкам страхового полиса;

• страховые взносы должны уплачиваться до 15-го числа месяца, следующего за отчетным;

• подоходный налог и отчет предоставляются до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341702/
