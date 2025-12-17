Более 275 миллиардов сомов налогов собрали в Кыргызстане за 11 месяцев

Налоговая служба Кыргызской Республики досрочно исполнила утвержденный годовой прогнозный план по сбору налогов и платежей. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Согласно плану, в 2025 году требовалось обеспечить поступление 268 миллиардов 326,4 миллиона сомов налогов. За январь — ноябрь ГНС собрала 275 миллиардов 742 миллиона сомов.

По сравнению с 11 месяцами 2024 года поступления увеличились на 71 миллиард 881 миллион сомов.

По предварительным расчетам, до конца 2025 года ожидается, что общий объем собранных налогов и платежей может превысить 300 миллиардов сомов.

Также улучшились показатели по сбору страховых взносов. Сумма составила 74 миллиарда 57 миллионов сомов, а план перевыполнен на 1 миллиард 217 миллионов сомов. По сравнению с 11 месяцами 2024-го собрано на 7 миллиардов 680 миллионов сомов больше.

Общая сумма поступлений по налогам и страховым взносам за 11 месяцев 2025 года достигла 349,8 миллиарда сомов. Рост обеспечен не за счет увеличения налоговой нагрузки, а благодаря расширению базы налогоплательщиков, цифровизации процессов и повышению добровольности уплаты налогов, отметили в ГНС.