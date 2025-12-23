Почти 21 миллиард сомов долгов по налогам и страховым взносам взыскали в КР

За 11 месяцев 2025 года в Кыргызстане взыскали 20 миллиардов 996,1 миллиона сомов долгов по налогам и страховым взносам. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, улучшение показателей по взысканию недоимок обеспечили системная работа с должниками и усиление аналитической деятельности ведомства.

В соответствии с законом от 31 июля 2025 года, налоговые органы также списали задолженности у 97 тысяч 169 субъектов. Данная мера направлена на поддержку налогоплательщиков и оздоровление экономической среды.

Значительный вклад в рост поступлений внесло внедрение современных онлайн-услуг:

интеграция налоговой информационной системы с базами данных других государственных органов;

дистанционная уплата налогов и страховых взносов;

рассылка онлайн-извещений через «Кабинет налогоплательщика»;

система СМС-уведомлений граждан о наличии задолженности.

Автоматизация процессов позволила упростить взаимодействие граждан с налоговой службой и повысить эффективность администрирования платежей.