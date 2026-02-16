В Кыргызстане создадут общий страховой пул для защиты жилья

В Кыргызстане создадут страховой пул, из которого будут производиться выплаты по обязательному страхованию жилья. Инициируемые изменения в законы презентовала сегодня замминистра экономики и коммерции Беназир Нурланова на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша.

По словам замминистра, пул будет формироваться за счет части страховых премий лицензированных страховых компаний.

«Каждая компания объединяет свои средства в общий фонд. Если произойдет крупное ЧС, например, селевой поток, ущерб будет покрываться из этого общего пула, а не за счет одной компании», — пояснила Беназир Нурланова. Такой подход позволит распределить финансовую ответственность между всеми участниками и обеспечить своевременную помощь пострадавшим.

На данный момент лицензии на этот вид деятельности имеют четыре компании, которые объединят свои ресурсы под государственным контролем. Документ также уточняет полномочия кабинета министров по регулированию размера франшизы, что делает систему более гибкой и стимулирует строительство сейсмостойкого жилья.

Заместитель председателя Государственного страхового учреждения Бактыгул Абдижалиев отметил, что сегодня около 30 процентов жилья застраховано, тогда как два года назад этот показатель был около 10 процентов. Он подчеркнул, что обязательное страхование жилья — своего рода социальный проект: при создании пула ответственность будет распределена между всеми участниками, а риски станут меньше.

Профильный комитет Жогорку Кенеша одобрил в первом чтении проект закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Гражданский кодекс и Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий»)».