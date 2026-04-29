Общество

ГНС КР напоминает о введении верхнего предела для исчисления страховых взносов

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о введении с 1 января 2026 года верхнего предела для исчисления страховых взносов.

Согласно норме, за одного работника в месяц работодатель и сам работник вместе не будут платить больше суммы, рассчитанной исходя из двадцатикратного размера средней заработной платы по стране за прошлый год.

Если зарплата ниже этого порога, взносы начисляются со всей суммы, а если выше — только с части до установленного лимита. При этом не имеет значения, какие тарифы применяются и как распределяются cтраховые взносы.

Максимальная сумма страховых взносов определяется следующим образом: берется средняя зарплата по стране за прошлый год, умножается на 20, и с этой суммы начисляются взносы как с предельной базы.

В 2026 году предельная величина страховых взносов составляет:

  • 196 тысяч 456,15 сомов — при применении совокупного тарифа 27,25 процента;
  • 88 тысяч 315,15 сомов — при применении тарифа 12,25 процента.

Расчет произведен исходя из следующих параметров:

  • среднемесячная заработная плата за предыдущий год — 36 тысяч 47 сомов (по данным Нацстаткома);
  • предельная база — 20-кратный размер среднемесячной заработной платы;
  • тарифы страховых взносов — 27,25 процента и 12,25 процента в соответствии с законом «О тарифах страховых взносов по государственному соцстрахованию».
