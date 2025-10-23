12:36
В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на 9,1 процента

В Евразийской экономической комиссии прошла пресс-конференция директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернара Бакенова и директора департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбековой.

Заявлено, что с 2015 года в рамках оценки регулирующего воздействия подготовлено 650 заключений — более 60 процентов из 15 тысяч поступивших замечаний бизнеса учтены.

В 2024-м взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на 9,1 процента. Это выше показателя 2023 года (6,7 процента). Объем взаимной торговли услугами увеличился на 16,1 процента.

В единый рынок услуг ЕАЭС включено уже 142 сектора. Утвержден перечень из 117 приоритетных направлений для дальнейшей либерализации.

Созданы карты совместных туристических маршрутов: 419 объектов и 38 маршрутов по странам союза.

С 2020-го в государствах ЕАЭС выявлено более 34 тысяч нарушений и изъято 53 миллиона единиц контрафакта.

Также отмечено, что общий уровень безработицы в объединении снизился до 0,7 процента.

Обновляемый ЕЭК перечень наиболее востребованных профессий помогает синхронизировать подготовку кадров с реальными потребностями экономик стран ЕАЭС. Трудящимся из государств союза наравне с гражданами страны трудоустройства обеспечено право на скорую помощь и ОМС, больничные, страхование от несчастных случаев на производстве.

Под пристальным вниманием — доступ детей трудящихся-мигрантов к образованию. В частности, обсуждается, как новые правила тестирования в школах России влияют на трудовую мобильность.

На пресс-конференции также затронули вопрос пенсионного обеспечения. По словам спикеров, главная задача — запустить полноценное электронное взаимодействие между государствами ЕАЭС. Это сократит сроки и упростит процедуру назначения пенсий. Численность получателей пенсий в прошлом году по Соглашению о пенсионном обеспечении трудящихся стран — участниц союза от 20 декабря 2019-го составила 13 тысяч 854 человека.
