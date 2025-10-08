В КР установят размер обязательных отчислений страховых организаций от премий

Министерство экономики и коммерции выносит на общественное обсуждение проект постановления кабмина «Об установлении размера отчислений от страховых премий».

Как поясняет инициатор, целью являются обеспечение устойчивого финансирования деятельности уполномоченного государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за страховой деятельностью, а также создание условий для развития страхового рынка.

Предлагается установить размер обязательных отчислений страховых организаций от собранных страховых премий по обязательному страхованию в размере 0,5 процента.

«Указанные средства направляются на финансирование деятельности уполномоченного государственного органа, осуществляющего функции по регулированию и надзору за страховой деятельностью, а также на развитие страхового рынка.

Отчисления страховых организаций от страховых премий являются необходимым инструментом для обеспечения финансовой устойчивости и развития страховой отрасли. Эти средства позволят финансировать деятельность уполномоченного органа, а также реализовать ключевые проекты, направленные на улучшение качества услуг и повышение устойчивости страхового рынка. Без таких отчислений будут затруднены выполнение задач по регулированию, а также развитие страховой отрасли в долгосрочной перспективе», — говорится в справке-обосновании.

В ведомстве также отметили, что процентная ставка в размере 0,5 процента является оптимальной, так как она обеспечивает достаточный уровень финансирования без создания чрезмерных финансовых барьеров для участников страхового рынка.

В мировой практике надзорные органы финансируются за счет отчислений страховых компаний, и в большинстве стран процентные ставки установлены на аналогичном уровне. Такой подход позволяет обеспечивать независимость и эффективность надзорной деятельности, резюмировали разработчики.