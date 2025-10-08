12:09
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Экономика

В КР установят размер обязательных отчислений страховых организаций от премий

Министерство экономики и коммерции выносит на общественное обсуждение проект постановления кабмина «Об установлении размера отчислений от страховых премий».

Как поясняет инициатор, целью являются обеспечение устойчивого финансирования деятельности уполномоченного государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за страховой деятельностью, а также создание условий для развития страхового рынка.

Предлагается установить размер обязательных отчислений страховых организаций от собранных страховых премий по обязательному страхованию в размере 0,5 процента.

«Указанные средства направляются на финансирование деятельности уполномоченного государственного органа, осуществляющего функции по регулированию и надзору за страховой деятельностью, а также на развитие страхового рынка.

Отчисления страховых организаций от страховых премий являются необходимым инструментом для обеспечения финансовой устойчивости и развития страховой отрасли. Эти средства позволят финансировать деятельность уполномоченного органа, а также реализовать ключевые проекты, направленные на улучшение качества услуг и повышение устойчивости страхового рынка. Без таких отчислений будут затруднены выполнение задач по регулированию, а также развитие страховой отрасли в долгосрочной перспективе», — говорится в справке-обосновании.

В ведомстве также отметили, что процентная ставка в размере 0,5 процента является оптимальной, так как она обеспечивает достаточный уровень финансирования без создания чрезмерных финансовых барьеров для участников страхового рынка.

В мировой практике надзорные органы финансируются за счет отчислений страховых компаний, и в большинстве стран процентные ставки установлены на аналогичном уровне. Такой подход позволяет обеспечивать независимость и эффективность надзорной деятельности, резюмировали разработчики. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346371/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
Изменен порядок уплаты страховых взносов для швейников и текстильщиков
О новых страховых взносах для фермерских хозяйств рассказал Дайырбек Орунбеков
С 1 июля в Кыргызстане изменили правила уплаты налогов и страховых взносов
За повышение страховых взносов выступил министр здравоохранения Кыргызстана
Доходы страховых компаний Кыргызстана превысили 2 миллиарда сомов в I квартале
Снизить страховые взносы для работающих пенсионеров намерены в Жогорку Кенеше
Цифра дня. 211,4 миллиарда сомов налогов и страховых взносов собрали в КР
Налоговая служба КР запустила онлайн-сервис для доступа к страховым взносам
Цифра дня. 115,1 миллиарда сомов налогов и взносов собрано за пять месяцев
Законопроект о снижении страховых взносов внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
В&nbsp;Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на&nbsp;45&nbsp;процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
8 октября, среда
12:03
ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить свинину, алкоголь и идолов ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить св...
12:02
Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза
12:00
Каждый четвертый в Кыргызстане работает без оформления — Нацстатком
11:55
Кортеж президента Эквадора забросали камнями: возбуждено дело о покушении
11:45
Для нужд ОАО «Аэропорты Кыргызстана» передадут 335 гектаров земли