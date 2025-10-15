ГНС собрала 59,7 миллиарда сомов страховых взносов с начала 2025 года

С начала 2025 года собрали 59,7 миллиарда сомов страховых взносов. Об этом сообщила Налоговая служба.

Как отметили в ведомстве, по сравнению с январем — сентябрем 2024-го поступления увеличились на 5,4 миллиарда сомов.

ГНС осуществляет администрирование страховых взносов с 2019 года, и с этого момента их ежегодные поступления растут:

2019 — 32,4 миллиарда сомов;

2020 — 33,1 миллиарда;

2021 — 38,3 миллиарда;

2022 — 51,7 миллиарда;

2023 — 64,3 миллиарда;

2024 — 74,08 миллиарда.

Для увеличения сборов и упрощения исполнения обязательств для предпринимателей ведомство активно внедряет цифровые инструменты.

Служба также проводит информационную кампанию, напоминая гражданам, что уплата социальных страховых взносов обеспечивает достойную пенсию в будущем и предоставляет плательщикам социальные льготы, в том числе на медицинские услуги.