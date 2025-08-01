О новых страховых взносах для фермерских хозяйств рассказал Дайырбек Орунбеков

В целях улучшения пенсионной системы, в прошлом году внесены изменения в Закон «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», которые вступили в силу 1 июля 2024 года. Об этом на своей странице в Facebook пишет глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, положения закона, в том числе тарифы страховых взносов для руководителей и членов фермерских хозяйств, начали действовать с 14 мая 2025 года. Эта инициатива предложена экс-главой кабмина Акылбеком Жапаровым.

«В соответствии с нововведениями, размер пенсии каждого гражданина будет зависеть от его страховых взносов в Социальный фонд. Это связано с тем, что ранее при выходе на пенсию граждане с отсутствием или низкими взносами получали минимальную пенсию в размере 700 сомов, тогда как сейчас минимальная пенсия составляет 6 тысяч 900 сомов. Ранее владельцы фермерских хозяйств платили страховые взносы один раз в год. Например, в Ат-Башинском районе ставка составляла около 191 сома за гектар в год. С 14 мая 2025 года предусмотрена ежемесячная оплата не менее 6 процентов от средней заработной платы», — пишет он.

Дайырбек Орунбеков в качестве примера взял среднюю зарплату за прошлый год, которая составляла 29 тысяч 373 сома, владельцы земельных участков площадью более 1 гектара обязаны были платить ежемесячно 1 тысячу 762 сома.

«Новым законом также предусмотрены штрафы за просрочку платежей — 0,1 процента в день или 1,76 сома за каждый день просрочки. Владельцы участков менее 1 гектара могут платить сумму, равную 4 процентам от средней зарплаты, по желанию. Этот закон вызвал недовольство среди жителей отдаленных и горных районов, таких как Ат-Башы, Чаткал, Алайкуу, поскольку фермеры, обрабатывающие землю всего 1-2 месяца в году, обязаны платить по 1 тысячи 762 сома ежемесячно в течение всего года. В связи с этим кабмин поручил Налоговой службе и Социальному фонду не применять этот закон до сентября 2025 года. После возобновления работы Жогорку Кенеша в сентябре планируется пересмотреть документ и внести изменения, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на фермерские хозяйства», — отметил он.

«Напомним, согласно Указу президента, с 1 января 2022 года сельскохозяйственные земли были освобождены от налога на имущество на три года. Позже, согласно указу от 8 января 2025 года, освобождение от налога на имущество для сельскохозяйственных земель продлено с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года. Это свидетельствует о поддержке фермеров государством», — резюмировал Дайырбек Орунбеков.