Инициатива ЖК проверить горнорудную сферу вызывает обеспокоенность у инвесторов

Инвесторы горнорудной отрасли обеспокоены недавними сообщениями о создании депутатских комиссий по изучению рационального использования природных ресурсов. Об этом сообщает Международный деловой совет.

Речь идет о созданных на этой неделе комиссиях по изучению деятельности компании Vertex Gold Company в Джалал-Абадской области, а также по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения Кумтор. Горнорудники рассказали премьер-министру о своих опасениях. Они считают, что подобные инициативы создают тревожные прецеденты вмешательства в деятельность производственных предприятий, риски давления, приостановки их деятельности, а также аналогичных действий в отношении других недропользователей.

«Ситуация с Кумтором служит одним из индикаторов инвестиционного климата республики в глазах инвестора. Инвесторы также не готовы идти на новые условия — разработку участков недр общегосударственного значения исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100-процентным участием государства в уставном капитале. Представители горнодобывающих компаний сообщили МДС, что некоторые инвесторы, уже проводившие переговоры, теперь приостановили их», — выразил мнение бизнес-сообщества глава МДС Аскар Сыдыков на встрече с Улукбеком Мариповым.

Он отметил, что мнение о том, что Кыргызстан выступает против участия иностранных компаний в отрасли, может привести к существенному оттоку инвестиций из страны уже в ближайшем будущем. Это значит, что реализация новых крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли будет под вопросом.

Глава МДС также обратил внимание на то, что, несмотря на заявленную государством политику защиты инвестиций и предпринимательства, продолжается беспрецедентное давление на предпринимателей со стороны правоохранительных и контролирующих органов, проводятся необоснованные проверки. Все чаще появляются в СМИ публикации о причастности крупнейших инвесторов Кыргызстана к нанесению ущерба государству, все больше происходит доначислений налогов.

Бизнес-сообщество крайне обеспокоено подобной практикой, так как не подтвержденные в судебном порядке обвинения наносят серьезный урон имиджу и репутации компаний. Аскар Сыдыков

Все больше растет налоговая нагрузка на недропользование. В 2020 году был значительно повышен налог на доходы золотодобывающих предприятий (на 7 процентов), рассматривается проект повышения ставок сборов за удержание лицензий, а также обсуждается введение вывозных таможенных пошлин. В 2020 году налоговые и неналоговые поступления от деятельности горнодобывающих предприятий в республиканский и местный бюджеты составили более 18,2 миллиарда сомов.

Горнодобывающий сектор обеспечивает 41 процент общего объема прямых иностранных инвестиций.

«После октябрьских событий в отдельных местностях вблизи горнодобывающих объектов участились случаи распространения неподтвержденной информации о вреде от работы горнодобывающих компаний. Это порочит репутацию добросовестных компаний и сводит на нет многолетнюю разъяснительную работу. Поэтому госорганам нужно проводить более активные информационно-разъяснительные и профилактические мероприятия в регионах», — отмечают в МДС.

Недропользователи не могут продолжать работу и вкладывать инвестиции в положенные сроки из-за бюрократических норм в законодательстве, проблем в его исполнении, а также частой смены руководства госорганов.

На встрече представители горных ассоциаций и МДС обсудили также вопросы эффективного освоения средств фондов развития регионов, создания института профессионального экспертного сообщества, чтобы все законодательные и нормативно-правовые акты принимались с учетом мнения и нужд бизнес-сообщества.

Чиновники правительства в последнее время сделали много заявлений и озвучили много обещаний о поддержке бизнеса и инвесторов, однако последние ее не чувствуют.