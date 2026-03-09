09:31
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Экономика

МДС призывает обеспечить надежную защиту прав собственности в Кыргызстане

Международный деловой совет призывает обеспечить надежную защиту прав собственности в Кыргызстане, поскольку практика уголовного преследования предпринимателей остается одним из факторов инвестиционной неопределенности в стране. Такие выводы содержатся в аналитической справке МДС.

Указано, что, согласно данным Национального статистического комитета, валовой внутренний продукт в январе – декабре 2025 года составил 1 триллион 976,4 миллиарда сомов, увеличившись на 11,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По данным МДС, международные финансовые организации отмечают, что устойчивость экономического роста во многом зависит от качества институциональной среды. Это касается в том числе уровня защиты прав собственности, предсказуемости регулирования и стабильности правоприменительной практики.

Несмотря на положительную динамику инвестиций, этот объем остается умеренным по сравнению с показателями других стран Центральной Азии. В КР доля прямых иностранных инвестиций составляет около 4–5 процентов ВВП. Эксперты считают, что такой показатель сохраняет потенциал для улучшения инвестиционного климата.

Анализ правоприменительной практики показывает, что случаи уголовного преследования предпринимателей могут усиливать ощущение правовой неопределенности и оказывать влияние на инвестиционные решения. И в условиях недостаточной предсказуемости правоприменения это может усиливать напряженность в отношениях между бизнесом и государством, полагают в МДС.

Подчеркивается, что необходимо обеспечить надежную защиту прав собственности и предсказуемость регулирования, поскольку эти факторы напрямую влияют на инвестиционные решения и долгосрочное планирование бизнеса.
