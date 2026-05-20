Жогорку Кенеш одобрил новую редакцию Закона «О референдуме» в первом чтении

На заседании Жогорку Кенеша 20 мая председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Тынчтык Шайназаров представил депутатам проект конституционного закона «О референдуме Кыргызской Республики».

Он отметил, что действующий закон был принят в 2016 году и в нем до сих пор прописано, что референдум назначается парламентом, а по новой Конституции его назначает президент.

Так, в предлагаемой редакции повторяется норма Основного закона, согласно которой глава государства принимает решение о назначении референдума по собственной инициативе или по инициативе не менее 300 тысяч избирателей, или по инициативе большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

Также, по словам Тынчтыка Шайназарова, в проект закона вносятся такие понятия, как государственный портал, дистанционное и электронное голосование, электронный бюллетень и онлайн-идентификация, которые еще не работали при принятии действующего закона.

Глава ЦИК добавил, что новая редакция закона разработана для приведения в соответствие с Конституцией, принятой в 2021 году.
