В Тамчи выкачивали воду из озера Иссык-Куль для строительных работ

В Иссык-Кульской области проверили факт использования воды из озера Иссык-Куль в строительных целях, двух граждан привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Отмечается, что в социальных сетях ранее распространилось видео, на котором рабочие берут воду из озера в районе села Тамчи.

Служба экологического и технического надзора провела проверку в рекреационной зоне села Тамчи и подтвердила нарушения.

Установлено, что работы выполняли сотрудники строительной компании Salam City KG. По их словам, воду использовали для пробного приготовления раствора на соленой воде и не применяли для котлована.

Двух граждан оштрафовали в соответствии с Кодексом о правонарушениях: по статье 245-3 — на 10 тысяч сомов и по статье 115-1 — на 5 тысяч 500 сомов.