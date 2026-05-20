Повышение пенсии ждет кыргызстанцев осенью 2026 года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Женишбек Мукамбетов.

По его словам, в республике минимальный размер пенсии составляет 7,1 тысячи сомов.

«До 1 июля 2024 года были категории граждан, которые получали и 1 тысячу, и 2 тысячи — в соответствии с внесенными страховыми взносами и наличием страхового стажа им назначалась неполная пенсия. Благодаря реформам, упрощениям и принятым главой государства решениям минимальная пенсия сейчас составляет 7,1 тысячи сомов. Конечно, этого недостаточно. Над этим Соцфонд тоже работает», — сказал Женишбек Мукамбетов.

Он отметил, что ежегодно индексируют размеры пенсии, учитывая инфляцию и повышение среднемесячной зарплаты.

«В 2026 году тоже планируется повышение пенсии примерно в октябре. По итогам полугодия будем видеть картину, сколько страховых взносов поступило в бюджет Социального фонда и, исходя из этих данных, будем рассчитывать процент возможного повышения. Пенсионеры спрашивают, насколько повысится пенсия практически с начала года, но мы исходим из реальных данных, поступлений взносов», — подчеркнул Женишбек Мукамбетов.

Средний размер пенсии по республике, по его данным, составляет 11,3 тысячи сомов.