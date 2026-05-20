Общество

В КР деятели культуры обеспокоены попытками отчуждения объектов искусства

Депутат Сеидбек Атамбаев на заседании Жогорку Кенеша 20 мая сообщил, что получил обращение от имени деятелей культуры и искусства, которые выразили беспокойство участившимися случаями отчуждения объектов культуры и искусства.

Он отметил, что отчуждение мастерских Театра оперы и балета, о котором сообщалось ранее, сейчас приостановлено.

«Коллектив театра просит сохранить производственные мастерские за театром. Также обратившиеся обеспокоены ситуацией вокруг государственно-молодежного театра «Учур», который находится в здании кинотеатра «Чатыр-Куль». В этом году здание было изъято через мэрию города Бишкека, в результате чего театр остался без собственного помещения и материально-техническая база размещена в различных местах», — сказал депутат.

Он сказал и об угрозе сноса здания Союза художников, которое является памятником архитектуры.

Напомним, в феврале этого года сообщалось, что двухэтажное здание Театра оперы и балета собираются передать под управление Министерства финансов.

В марте же сообщалось, что Дом художника на проспекте Чуй оказался под угрозой снова— мэрия приняла решение об аннулировании права пользования земельным участком.
