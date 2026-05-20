Сына заместителя министра обороны Кыргызстана задержали сотрудники ГКНБ. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Kaktus.media.

По данным издания, речь идет о 23-летнем сыне заместителя министра обороны Азизбека Байбалаева — С.А.Б. Сообщается, что он проходил службу на пограничной заставе «Кант» и был задержан вместе с начальником заставы.

Как отмечает издание, задержание связано с уголовным делом о контрабанде иностранной табачной продукции. Ранее, 16 мая, ГКНБ сообщил о пресечении деятельности преступной группы, которая, по версии следствия, организовала канал незаконного перемещения табачной продукции. Среди фигурантов дела, по данным спецслужбы, были военнослужащие Пограничной службы.

В ГКНБ заявляли, что подозреваемых задержали при попытке вывоза очередной партии контрабандного товара.

Отметим. что Ленинский районный суд избрал всем фигурантам дела меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ.

Официально ГКНБ не раскрывал личности задержанных и не подтверждал информацию о родстве одного из фигурантов с заместителем министра обороны.