Общество

В Ноокате женщина проживает с шестью детьми в здании школы

18 мая в Ноокатском районе Ошской области в ходе встречи с полномочным представителем президента Аманканом Кенжебаевым жительница села Кыргыз-Ата сообщила, что проживает с шестью детьми в здании школы.

По ее словам, она находится в разводе, а отец детей не выплачивает алименты. Женщина также отметила, что ее родители развелись в 2015 году.

«Мой отец не пускает меня в свой дом, а мама сама живет в разных местах. Отец владеет земельным участком площадью 43 сотки, я прошу выделить мне четыре сотки земли», — говорит она.

Полномочный представитель президента отметил, что считает действия отца некорректными, и пообещал провести с ним разговор.
